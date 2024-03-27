Тайценов Рифат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тайценов Рифат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тайценов Жафер

Мать: Хамися

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2014

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