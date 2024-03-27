Тайценов Рифат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тайценов Жафер
Мать: Хамися
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.12.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2014