Заев Антон Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Бракосочетание
23.05.1897 ст.
Жена: Романова Дарья Петровна
Поручители по жениху: крестьяне с. Серединовки Петр Иванов Горбунов Павел Григорьевич Кисляков По невесте: кр. с. Серединовки Василий Егоров Кокорев и Федор Викторов Романов
Рождение ребёнка
20.06.1897 ст.
Дочь: Заев Иван Антонович
Смерть
Неизвестно