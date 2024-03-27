Макальский (Мотыльская) Хаита Ароновна
Место рожденияНовый Двор Лидского уезда Виленской губернии
Дата рождения1880
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Место жительства
1886
Рождение ребёнка
1897
Сын: Макальский Павел
Отец ребёнка: Макальский Илья
Рождение ребёнка
1900
Сын: Макальский Давид
Отец ребёнка: Макальский Илья
Рождение ребёнка
1902
Сын: Макальский Григорий
Отец ребёнка: Макальский Илья
Рождение ребёнка
05.09.1904
Сын: Макальский Моисей
Отец ребёнка: Макальский Илья
Рождение ребёнка
1907
Сын: Макальский Яков
Отец ребёнка: Макальский Илья
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Родовская (Макальская) Ревекка
Отец ребёнка: Макальский Илья
Рождение ребёнка
1912
Сын: Макальский Михаил
Отец ребёнка: Макальский Илья
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Рогальская (Макальская) Ханна
Отец ребёнка: Макальский Илья
Рождение ребёнка
1917
Сын: Макальский Матвей
Отец ребёнка: Макальский Илья
Смерть
1969