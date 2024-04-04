Байбородина (Федяева) Агафья Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.02.1908 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федяев Леонтий Григорьевич
Рождение ребёнка
04.02.1860 ст.
Сын: Байбородин Фёдор Яковлевич
Отец ребёнка: Байбородин Яков Семёнович
Акуловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
10.02.1908 ст.