Байбородина (Федяева) Агафья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байбородина (Федяева) Агафья Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.02.1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федяев Леонтий Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1860 ст.

Сын: Байбородин Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Байбородин Яков Семёнович

Акуловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
10.02.1908 ст.
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