Саксина Анисия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.04.1905 ст.
Сын: Саксин Ефим Иванович
Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
24.06.1906 ст.
Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
28.01.1908 ст.
Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
14.12.1909 ст.
Дочь: Саксина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
14.12.1909 ст.
Дочь: Саксина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
18.11.1910 ст.
Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
13.06.1913 ст.
Дочь: Саксина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
19.05.1914
Сын: Саксин Александр Иванович
Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
03.09.1915 ст.
Сын: Саксин Пётр Иванович
Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Саксин Пётр Иванович
Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович
Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1924
Сын: Саксин Александр Иванович
Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно