Саксина Анисия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саксина Анисия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1905 ст.

Сын: Саксин Ефим Иванович

Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.06.1906 ст.

Сын: Саксин Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.01.1908 ст.

Сын: Саксин Василий Иванович

Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.12.1909 ст.

Дочь: Саксина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.12.1909 ст.

Дочь: Саксина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.11.1910 ст.

Сын: Саксин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
13.06.1913 ст.

Дочь: Саксина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
19.05.1914

Сын: Саксин Александр Иванович

Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
03.09.1915 ст.

Сын: Саксин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Саксин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Саксин Александр Иванович

Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саксин Иван Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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