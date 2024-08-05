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Телюков Евсигней Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Телюков Алексей «Меньшой» Сергеевич

Мать: Евдокия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
06.11.1861

Сын: Телюков Павел Евсигнеевич

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.12.1866

Сын: Телюков Петр 1-Й Евсигнеевич

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Телюков Петр 2-Й Евсигнеевич

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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