Телюков Евсигней Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.11.1861
Сын: Телюков Павел Евсигнеевич
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
16.12.1866
Сын: Телюков Петр 1-Й Евсигнеевич
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Телюков Петр 2-Й Евсигнеевич
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно