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Ларин Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Около 1782 г.р.

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Ларин Иван Васильевич

Мать: Ларина Аксинья

Рождение ребёнка
Между 13.08.1827 и ?.07.1828

Сын: Ларин Евсигней Иванович

Мать ребёнка: Ларина Федосья

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Ларин Симон Иванович

Мать ребёнка: Ларина Федосья

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Ларин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Ларина Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина Федосья

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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