Ларин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Ларин Иван Васильевич
Мать: Ларина Аксинья
Рождение ребёнка
Между 13.08.1827 и ?.07.1828
Мать ребёнка: Ларина Федосья
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Ларин Симон Иванович
Мать ребёнка: Ларина Федосья
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Ларин Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Ларина Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ларина Федосья
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно