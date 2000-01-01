Голошумова Васса Зотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голошумова Васса Зотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1814

Муж: Голошумов Константин

с. Нижнее Чуево Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
18.11.1814

Сын: Голошумов Матвей

Отец ребёнка: Голошумов Константин

Нижнее-Чуево
Крестный Терентий Зенин
Рождение ребёнка
1823

Сын: Голошумов Дей

Отец ребёнка: Голошумов Константин

Смерть
Неизвестно
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