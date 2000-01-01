Голошумова Васса Зотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1814
Муж: Голошумов Константин
с. Нижнее Чуево Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
18.11.1814
Сын: Голошумов Матвей
Отец ребёнка: Голошумов Константин
Нижнее-Чуево
Крестный Терентий Зенин
Рождение ребёнка
1823
Сын: Голошумов Дей
Отец ребёнка: Голошумов Константин
Смерть
Неизвестно