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Филиппов Иван

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Место рождения

Картаёль, Ижемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

04.08.1882

Дата смерти

21.03.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Картаёль, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
02.07.1906

Жена: Филиппова Акулина

Ижма, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
25.07.1908

Дочь: Терентьева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Филиппова Акулина

Ижма, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
21.03.1958
Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
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