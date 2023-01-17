Филиппов Иван
Место рождения
Дата рождения04.08.1882
Дата смерти21.03.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1906
Жена: Филиппова Акулина
Рождение ребёнка
25.07.1908
Дочь: Терентьева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Филиппова Акулина
Смерть
21.03.1958
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно