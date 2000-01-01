Выголова (Котельникова) Васса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выголова (Котельникова) Васса Александровна

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Место рождения

д. Верх-Сабурка

Дата рождения

19.08.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1818

Отец: Котельников Александр Петрович

Мать: Котельникова Марья Герасимовна

д. Верх-Сабурка
Бракосочетание
27.01.1841

Муж: Выголов Иван Алексиевич

Рождение ребёнка
05.08.1850

Сын: Выголев Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Выголов Иван Алексиевич

д. Сабурка
Рождение ребёнка
1856

Сын: Выголов Иван Иванович

Отец ребёнка: Выголов Иван Алексиевич

д. Верх-Сабурка
Рождение ребёнка
10.05.1862

Сын: Выголов Исидор Иванович

Отец ребёнка: Выголов Иван Алексиевич

Смерть
Неизвестно
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