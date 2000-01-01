Выголова (Котельникова) Васса Александровна
Место рожденияд. Верх-Сабурка
Дата рождения19.08.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1818
д. Верх-Сабурка
Бракосочетание
27.01.1841
Рождение ребёнка
05.08.1850
Сын: Выголев Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Выголов Иван Алексиевич
д. Сабурка
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Выголов Иван Алексиевич
д. Верх-Сабурка
Рождение ребёнка
10.05.1862
Отец ребёнка: Выголов Иван Алексиевич
Смерть
Неизвестно