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Тырин Николай Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1945

Отец: Тырин Степан Степанович

Мать: Тырина Евстолия Ивановна

Рождение ребёнка
27.11.?

Дочь: Тырина Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Тырина Татьяна Ивановна

Вогваздино, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парай Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Тырина Татьяна Ивановна

Зарецкая, Яренский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тырина Татьяна Ивановна

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