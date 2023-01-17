Тырин Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1945
Отец: Тырин Степан Степанович
Мать: Тырина Евстолия Ивановна
Рождение ребёнка
27.11.?
Дочь: Тырина Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Тырина Татьяна Ивановна
Вогваздино, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парай Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Тырина Татьяна Ивановна
Зарецкая, Яренский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тырина Татьяна Ивановна