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Татьяна Лаврентьева

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Вычислено 1777

Дата смерти

После 1788

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777

Отец: Башилов Лаврентий Гордеев

Мать: Башилова Пелагея Степанова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1788
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д. 584 (1788) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1788 года.
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1788
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