Ступникова Оксана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ступников Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Ступников Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ступников Яков Митрофанович
Отец ребёнка: Ступников Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горлова Прасковья Митрофановна
Отец ребёнка: Ступников Митрофан
Смерть
Неизвестно