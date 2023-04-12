Ступникова Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтупникова Оксана

Ступникова Оксана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ступников Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Ступников Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ступников Яков Митрофанович

Отец ребёнка: Ступников Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горлова Прасковья Митрофановна

Отец ребёнка: Ступников Митрофан

Смерть
Неизвестно
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