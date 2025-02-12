Серегин Андрей Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Серегин Яков Андреев
Мать ребёнка: Серегина Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Серегина Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Серегин Фома Андреев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: (Серегина) Афимья Андреевна
Мать ребёнка: Серегина Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1848
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Серегина Ирина Алексеевна
Смерть
После 1857