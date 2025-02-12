Серегин Андрей Григорьев Около 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Серегин Андрей Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1804 г.р.

Дети

Около 1826 г.р.
Около 1829 г.р.
Около 1836 г.р.
Около 1843 г.р.
Около 1844 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серегина Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Серегин Яков Андреев

Мать ребёнка: Серегина Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Сергин Тимофей Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Серегин Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Серегина Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Серегин Фома Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: (Серегина) Афимья Андреевна

Мать ребёнка: Серегина Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1848

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серегина Ирина Алексеевна

Смерть
После 1857

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