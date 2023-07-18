Литаврина Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1942
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Отец ребёнка: не указан