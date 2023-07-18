Литаврина Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литаврина Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1942

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1942

Отец: не указан

Мать: Литаврина (Дубинина) Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Отец ребёнка: не указан

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