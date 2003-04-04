Машкомаева (Чурикова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМашкомаева (Чурикова) Тамара

Машкомаева (Чурикова) Тамара

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чуриков Сергей Ульянович

Мать: Чурикова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
18.03.1982

Сын: Машкомаев Александр

Отец ребёнка: Машкомаев Георгий

рп. Нижний Баскунчак, Ахтубинский район, Астраханская область, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машкомаев Георгий

Работа или профессия
Неизвестно
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Стрелицкая средняяобщеобразовательная школа Семилукского муниципального района Воронежской области
Учитель начальных классов | Воронежская обл., Семилукский район, пос. Стрелица, ул. Комсомольская, 2
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close