Машкомаева (Чурикова) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1982
Сын: Машкомаев Александр
Отец ребёнка: Машкомаев Георгий
рп. Нижний Баскунчак, Ахтубинский район, Астраханская область, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Машкомаев Георгий
Работа или профессия
Неизвестно
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Стрелицкая средняяобщеобразовательная школа Семилукского муниципального района Воронежской области
Учитель начальных классов | Воронежская обл., Семилукский район, пос. Стрелица, ул. Комсомольская, 2
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Current address:1