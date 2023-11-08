(Щепалова) Александра (мл) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.10.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
ГАКО (Кострома) | Государственный архив Костромской области | Ф.56 Оп.12 Д.229 стр.201 | 22.10.1904 погребение мл. Александра | дер.Рылово | отец Василий Васильев Щепалов | возраст 5 (не найдено ... Показать все
Смерть
22.10.1904
Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Причина смерти: 5 мес от кашля