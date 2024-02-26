Исай Игнатьев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исай Игнатьев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

До 1815

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Около 1723 г.р.

Жена

Около 1759 г.р.

Дети

Около 1778 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1781 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1795 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Игнатий Федоров (Ич)

Мать: Февронья Агафонова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Дочь: Домна Исаева (Вна)

Мать ребёнка: Катерина Афанасьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Петр Исаев (Ич)

Мать ребёнка: Катерина Афанасьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.

Дочь: Татьяна Исаева (Вна)

Мать ребёнка: Катерина Афанасьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Иван Исаев (Ич)

Мать ребёнка: Катерина Афанасьева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Ермолай Исаев (Ич)

Мать ребёнка: Катерина Афанасьева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Афанасьева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1815
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