Исай Игнатьев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиДо 1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: Игнатий Федоров (Ич)
Мать: Февронья Агафонова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Дочь: Домна Исаева (Вна)
Мать ребёнка: Катерина Афанасьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Петр Исаев (Ич)
Мать ребёнка: Катерина Афанасьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.
Дочь: Татьяна Исаева (Вна)
Мать ребёнка: Катерина Афанасьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Иван Исаев (Ич)
Мать ребёнка: Катерина Афанасьева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Ермолай Исаев (Ич)
Мать ребёнка: Катерина Афанасьева (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1815