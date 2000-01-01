Глухов Климент Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухов Климент Семёнович

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Место рождения

(ранее д. Глухова Сарапульской дворцовой волости Арской дороги Казанского уезда)

Дата рождения

1673

Пол

Мужской

Отец

Около 1635 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: Глухов Семён Данилович

Мать: не указана

(ранее д. Глухова Сарапульской дворцовой волости Арской дороги Казанского уезда)
Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Глухов Фёдор Климентьевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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