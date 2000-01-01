Глухов Климент Семёнович
Место рождения(ранее д. Глухова Сарапульской дворцовой волости Арской дороги Казанского уезда)
Дата рождения1673
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: Глухов Семён Данилович
Мать: не указана
(ранее д. Глухова Сарапульской дворцовой волости Арской дороги Казанского уезда)
Рождение ребёнка
Около 1698
Сын: Глухов Фёдор Климентьевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно