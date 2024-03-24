Колбасина Екатерина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения18.11.1880
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1880
Отец: Матвей Степанов
Мать: Татьяна Стефанова
18.11.1880 Села Казанского крестьянин собственник Матвей Степанов и законная жена его Татьяна Стефанова оба православного вероисповедания. Восприемники: того же села крестьянин собственник Ефимий ... Показать все
Бракосочетание
22.10.1897
Тульская губерния, Ефремовский уезд, Авдуловская волость, село Казанское Греково
22 Октября 1897 г. Иоанн (Иван) Григорьев, села Казанского крестьянин собственник, Григория Иовлевича сын. Православного вероисповедания, первым браком 17 лет. Екатерина Матвеевна, села Казанского ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Кузнецова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Колбасин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
23.01.1902
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Колбасин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
19.05.1904
Сын: Колбасин Арсентий Иванович
Отец ребёнка: Колбасин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
04.11.1905
Отец ребёнка: Колбасин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
04.06.1908
Сын: Колбасин Константин Иванович
Отец ребёнка: Колбасин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
19.07.1911
Отец ребёнка: Колбасин Иван Григорьевич
Смерть
1959