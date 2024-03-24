Колбасина Екатерина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбасина Екатерина Матвеевна

Место рождения

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

18.11.1880

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1880

Отец: Матвей Степанов

Мать: Татьяна Стефанова

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
18.11.1880 Села Казанского крестьянин собственник Матвей Степанов и законная жена его Татьяна Стефанова оба православного вероисповедания. Восприемники: того же села крестьянин собственник Ефимий ... Показать все
Бракосочетание
22.10.1897

Муж: Колбасин Иван Григорьевич

Тульская губерния, Ефремовский уезд, Авдуловская волость, село Казанское Греково
22 Октября 1897 г. Иоанн (Иван) Григорьев, села Казанского крестьянин собственник, Григория Иовлевича сын. Православного вероисповедания, первым браком 17 лет. Екатерина Матвеевна, села Казанского ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Кузнецова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Колбасин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
23.01.1902

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Колбасин Иван Григорьевич

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.05.1904

Сын: Колбасин Арсентий Иванович

Отец ребёнка: Колбасин Иван Григорьевич

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.11.1905

Сын: Колбасин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Колбасин Иван Григорьевич

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.06.1908

Сын: Колбасин Константин Иванович

Отец ребёнка: Колбасин Иван Григорьевич

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.07.1911

Сын: Колбасин Илья Иванович

Отец ребёнка: Колбасин Иван Григорьевич

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1959
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