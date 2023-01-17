Арсеньев (Чашин) Павел Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсеньев (Чашин) Павел Арсеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1900

Дочь: Классен Серафима Павловна

Мать ребёнка: Арсеньева Анастасия Ивановна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арсеньева Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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