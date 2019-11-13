Софьина (Малькова) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софьина (Малькова) Людмила Ивановна

Место рождения

Кендя, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

24.05.1939

Дата смерти

13.11.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1939

Отец: Мальков Иван Кузьмич

Мать: Малькова (Занкина) Мария Ивановна

Кендя, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Софьин Александр Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаенко Вячеслав Григорьевич

Рождение ребёнка
20.07.1961

Дочь: Якушкина (Николаенко) Ирина Вячеславовна

Отец ребёнка: Николаенко Вячеслав Григорьевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.12.1969

Дочь: Коротких (Софьина) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Софьин Александр Ильич

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Смерть
13.11.2019
Саранск, Саранск, Республика Мордовия

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