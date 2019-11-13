Софьина (Малькова) Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.05.1939
Дата смерти13.11.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1961
Дочь: Якушкина (Николаенко) Ирина Вячеславовна
Отец ребёнка: Николаенко Вячеслав Григорьевич
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.12.1969
Дочь: Коротких (Софьина) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Софьин Александр Ильич
Смерть
13.11.2019