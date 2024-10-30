Лавренов Гавриил Никитич 1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Лавренов Гавриил Никитич

Автор
АЛ
Лавренова А.

мужской, родился 1877, Чертовое, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область

умер Неизвестно

Дети
Лавренов Даниил Гаврилович14.10.1894 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Чертовое, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1894

Сын: Лавренов Даниил Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Чертовое, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область

по табличке на памятнике

Смерть
Неизвестно

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