Лавренов Гавриил Никитич
мужской, родился 1877, Чертовое, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область
умер Неизвестно
Дети
Лавренов Даниил Гаврилович14.10.1894 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Чертовое, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1894
Сын: Лавренов Даниил Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Чертовое, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно