Алексеева Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1939
Дата смерти13.10.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1939
Отец: Алексеев Андрей
Мать: Матвеева Мария
Рождение ребёнка
25.06.1963
Дочь: Баладурина Эльвира Васильевна
Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
23.05.1965
Сын: Алексеев Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.12.1969
Сын: Алексеев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
30.03.1976
Дочь: Григорьева Лариса Васильевна
Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.2007