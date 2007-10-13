Алексеева Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Надежда Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1939

Дата смерти

13.10.2007

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1939

Отец: Алексеев Андрей

Мать: Матвеева Мария

Рождение ребёнка
25.06.1963

Дочь: Баладурина Эльвира Васильевна

Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
23.05.1965

Сын: Алексеев Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
01.12.1969

Сын: Алексеев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
30.03.1976

Дочь: Григорьева Лариса Васильевна

Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Василий Алексеевич

Смерть
13.10.2007
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