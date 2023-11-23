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Зернова Федосья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зернов Иван Кондратьев

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Зернова) Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Зернов Иван Кондратьев

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Зернова) Дарья Иванова

Отец ребёнка: Зернов Иван Кондратьев

Рождение ребёнка
1858

Сын: Зернов Константин Иванов

Отец ребёнка: Зернов Иван Кондратьев

Смерть
Неизвестно

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