Зернова Федосья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Зернова) Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Зернов Иван Кондратьев
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Зернова) Дарья Иванова
Отец ребёнка: Зернов Иван Кондратьев
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Зернов Иван Кондратьев
Смерть
Неизвестно