Салтыков Иев (Иевко) Спиридонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1640
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640
Отец: Салтыков Спиридон (Спирка) Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салтыкова Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1663
Сын: Салтыков Иван Иевлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1666
Сын: Салтыков Семен (Сенка) Иевлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1676
Сын: Салтыков Андрей (Андрюшка) Иевлев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1678