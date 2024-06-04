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Салтыков Иев (Иевко) Спиридонов

Место рождения

Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1640

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640

Отец: Салтыков Спиридон (Спирка) Васильев

Мать: не указана

Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтыкова Евдокия

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1663

Сын: Салтыков Иван Иевлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1666

Сын: Салтыков Семен (Сенка) Иевлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Салтыков Андрей (Андрюшка) Иевлев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1678

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