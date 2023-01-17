Карандашева (Морозова) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения08.02.1885
Дата смерти09.12.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913 ст.
Сын: Карандашев Иван Федорович
Отец ребёнка: Карандашев Федор Андрианович
Шартаново малое, Городецкая волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1923
Дочь: Обухова Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Карандашев Федор Андрианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.1958