Карандашева (Морозова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карандашева (Морозова) Мария Григорьевна

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Место рождения

Шартаново, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.02.1885

Дата смерти

09.12.1958

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Шартаново, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913 ст.

Сын: Карандашев Иван Федорович

Отец ребёнка: Карандашев Федор Андрианович

Шартаново малое, Городецкая волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1923

Дочь: Обухова Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Карандашев Федор Андрианович

Шартаново, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карандашев Федор Андрианович

Смерть
09.12.1958
Шартаново, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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