Сотникова (Тюменева) Марина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тюменев Виктор
Рождение ребёнка
1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сотников Анатолий
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сотников Анатолий
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Москва, Николо-Архангельское кладбище