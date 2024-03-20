Сотникова (Тюменева) Марина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова (Тюменева) Марина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1937 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тюменев Виктор

Мать: Тюменева Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сотников Анатолий

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сотников Анатолий

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Москва, Николо-Архангельское кладбище
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