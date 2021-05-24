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Кулаков Виктор Владимирович

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Место рождения

Большие Дворы, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

01.11.1938

Дата смерти

24.05.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1938

Отец: Кулаков Владимир Петрович

Мать: Кулакова Мария Николаевна

Большие Дворы, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
29.07.1966

Дочь: Кулакова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
14.04.1972

Дочь: Кулакова Оксана Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
24.05.2021
Большие Дворы, Павловский Посад, Московская область
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