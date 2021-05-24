Кулаков Виктор Владимирович
Место рождения
Дата рождения01.11.1938
Дата смерти24.05.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1938
Рождение ребёнка
29.07.1966
Дочь: Кулакова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.04.1972
Дочь: Кулакова Оксана Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
24.05.2021