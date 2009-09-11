Котов Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения05.04.1942
Дата смерти11.09.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1965
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.01.1968
Мать ребёнка: Котова Татьяна Николаевна
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
С 1975 по 1981
Приозерск, озеро Балхаш. Казахская ССР.
Смерть
11.09.2009
Место смерти - США, Сакараменто