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Котов Михаил Павлович

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Место рождения

Домачи, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

05.04.1942

Дата смерти

11.09.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1943 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Домачи, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1965

Жена: Котова Татьяна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.01.1968

Сын: Котов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Котова Татьяна Николаевна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
С 1975 по 1981
Приозерск, озеро Балхаш. Казахская ССР.
Смерть
11.09.2009
Место смерти - США, Сакараменто
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