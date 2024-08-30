Чуркин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1907 г.р.
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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуркина Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Чуркина Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуркина Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуркина Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуркина Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуркина Варвара

Рождение ребёнка
20.08.1907

Сын: Чуркин Иван Иванович

Мать ребёнка: Чуркина Варвара

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