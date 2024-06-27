Воронков Даниил Онуфриевич 09.12.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воронков Даниил Онуфриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1899

Отец: Воронков Онуфрий Феоктистович

Мать: Воронкова (Астахова) Мария Петровна

Арест
17.02.1948
г.Смоленск
• Где и кем арестован: УМГБ Смоленской обл. • Мера пресечения: арестован • Дата ареста: 17 февраля 1948 г. • Обвинение: по ст. 58 - 3 • Осуждение: 31 мая 1948 г. • Осудивший орган: Военный трибунал во... Показать все
Смерть
Неизвестно

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