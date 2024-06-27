Воронков Даниил Онуфриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1899
Арест
17.02.1948
г.Смоленск
• Где и кем арестован: УМГБ Смоленской обл. • Мера пресечения: арестован • Дата ареста: 17 февраля 1948 г. • Обвинение: по ст. 58 - 3 • Осуждение: 31 мая 1948 г. • Осудивший орган: Военный трибунал во... Показать все
Смерть
Неизвестно