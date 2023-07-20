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Логинов Анатолий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1977

Дата смерти

20.07.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1977

Отец: Логинов виктор евгеньевич

Мать: Логинова галина александровна

Рождение ребёнка
14.02.2018

Сын: Логинов Герман Анатольевич

Мать ребёнка: Еловикина Юлия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Сергей Анатальевич

Мать ребёнка: Еловикина Юлия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еловикина Юлия Александровна

Смерть
20.07.2023
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