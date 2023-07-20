Логинов Анатолий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1977
Дата смерти20.07.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1977
Рождение ребёнка
14.02.2018
Сын: Логинов Герман Анатольевич
Мать ребёнка: Еловикина Юлия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Сергей Анатальевич
Мать ребёнка: Еловикина Юлия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.07.2023