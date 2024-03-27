(Сабитова) Минсулу Атаулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сабитова) Минсулу Атаулловна

Место рождения

д.Сатлык, Кугарчинский район, БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сабитов Атаулла

Мать: Сабитова ?

д.Сатлык, Кугарчинский район, БАССР
Смерть
1972
д.Сатлык, Кугарчинский район, БАССР
Причина смерти: Убийство (муж зарезал)
Похороны
Неизвестно
д.Сатлык, Кугарчинский район, БАССР
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