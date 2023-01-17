Карелина Александра Парфентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карелина Александра Парфентьевна

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Место рождения

Усть-Наринзор

Дата рождения

02.05.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1902

Отец: Карелин Парфентий Исаевич

Мать: Иустинья Семеновна

Усть-Наринзор
Рождение ребёнка
11.02.1941

Сын: Антипьев Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Антипьев Николай Лупонович

Алеур, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипьев Николай Лупонович

Смерть
Неизвестно
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