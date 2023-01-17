Карелина Александра Парфентьевна
Место рожденияУсть-Наринзор
Дата рождения02.05.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1902
Отец: Карелин Парфентий Исаевич
Мать: Иустинья Семеновна
Усть-Наринзор
Рождение ребёнка
11.02.1941
Сын: Антипьев Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Антипьев Николай Лупонович
Алеур, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно