Вовченко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Вовченко Василий
Мать: Вовченко Мария
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Московая Евдокия
Мать ребёнка: Вовченко Елена
Рождение ребёнка
1929 или 1932
Сын: Вовченко Иван
Мать ребёнка: Вовченко Елена
Рождение ребёнка
1943
Сын: Вовченко Николай
Мать ребёнка: Вовченко Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вовченко Елена
Смерть
1991