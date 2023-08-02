Вовченко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вовченко Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Вовченко Василий

Мать: Вовченко Мария

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Московая Евдокия

Мать ребёнка: Вовченко Елена

Рождение ребёнка
1929 или 1932

Сын: Вовченко Иван

Мать ребёнка: Вовченко Елена

Рождение ребёнка
1943

Сын: Вовченко Николай

Мать ребёнка: Вовченко Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вовченко Елена

Смерть
1991
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