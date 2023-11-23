неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдинеизвестно

неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1700 г.р.

Дети

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ДВ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Васильев

Рождение ребёнка
1729

Сын: Никита Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Васильев

Никита Герасимович (1729 — ?) Родился в семье священника села Мантенева Любимского уезда Герасима Васильевича. Служил священником в том же селе. О жене его данных нет. Дети: Даниил, священник. Архип, ... Показать все
Рождение ребёнка
1730

Сын: Иван Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Васильев

Иван Герасимович (1730 — ?) Родился в семье священника села Мантенева Любимского уезда Герасима Васильевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Елена Никоновна (1737-?), дочь священника Никона Р... Показать все
Смерть
Неизвестно

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