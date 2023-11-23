неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Васильев
Рождение ребёнка
1729
Сын: Никита Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Васильев
Никита Герасимович (1729 — ?) Родился в семье священника села Мантенева Любимского уезда Герасима Васильевича. Служил священником в том же селе. О жене его данных нет. Дети: Даниил, священник. Архип, ... Показать все
Рождение ребёнка
1730
Сын: Иван Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Васильев
Иван Герасимович (1730 — ?) Родился в семье священника села Мантенева Любимского уезда Герасима Васильевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Елена Никоновна (1737-?), дочь священника Никона Р... Показать все
Смерть
Неизвестно