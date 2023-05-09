Мех Василий Наумович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1860 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.
Мать ребёнка: Мех Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
14.05.1904 ст.
Дочь: (Мех) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Мех Анна Иосифовна
запись о рождении: ГААК, ф. 144, оп. 6, д. 265, л. 113_об. - 114.
Рождение ребёнка
21.05.1909 ст.
Мать ребёнка: Мех Анна Иосифовна
запись о рождении: ГААК, ф. 144, оп. 6, д. 1486, л. 116_об. - 117.
Смерть
Неизвестно