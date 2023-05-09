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Мех Василий Наумович

Место рождения

Крапивное, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Крапивное, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.

Сын: Мех Емельян Васильевич

Мать ребёнка: Мех Анна Иосифовна

Крапивное, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.05.1904 ст.

Дочь: (Мех) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Мех Анна Иосифовна

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
запись о рождении: ГААК, ф. 144, оп. 6, д. 265, л. 113_об. - 114.
Рождение ребёнка
21.05.1909 ст.

Сын: Мех Леонтий Васильевич

Мать ребёнка: Мех Анна Иосифовна

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
запись о рождении: ГААК, ф. 144, оп. 6, д. 1486, л. 116_об. - 117.
Смерть
Неизвестно

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