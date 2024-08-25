Мирошникова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошникова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Мирошников Григорий Иванович

Отец ребёнка: Мирошников Иван Самойлович

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
?.03.1922

Сын: Мирошников Алексей Иванович

Отец ребёнка: Мирошников Иван Самойлович

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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