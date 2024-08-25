Мирошникова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мирошников Григорий Иванович
Отец ребёнка: Мирошников Иван Самойлович
Рождение ребёнка
?.03.1922
Сын: Мирошников Алексей Иванович
Отец ребёнка: Мирошников Иван Самойлович
Смерть
Неизвестно