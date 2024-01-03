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Чуканова Ирина Васильевна

Место рождения

Ставропольский край, Минераловодский район, с.Долина

Дата рождения

28.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1962

Отец: Чуканов Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
15.08.1984

Муж: Игнатов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
08.05.1985

Дочь: Маликова (Игнатова) Вера Владимировна

Отец ребёнка: Игнатов Владимир Иванович

Прикумское, Минераловодский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
27.07.1987

Дочь: Синюкова (Игнатова) Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Игнатов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
12.05.1995

Дочь: Шейкина (Игнатова) Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Игнатов Владимир Иванович

Развод
?.08.2012

Муж: не указан

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