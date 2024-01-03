Чуканова Ирина Васильевна
Место рожденияСтавропольский край, Минераловодский район, с.Долина
Дата рождения28.06.1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1962
Отец: Чуканов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
15.08.1984
Рождение ребёнка
08.05.1985
Дочь: Маликова (Игнатова) Вера Владимировна
Отец ребёнка: Игнатов Владимир Иванович
Прикумское, Минераловодский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
27.07.1987
Дочь: Синюкова (Игнатова) Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Игнатов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
12.05.1995
Дочь: Шейкина (Игнатова) Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Игнатов Владимир Иванович
Развод
?.08.2012
Муж: не указан