Векшин Павел Петрович 14.07.1888 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Векшин Павел Петрович

Место рождения

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

14.07.1888 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1851 г.р.

Мать

Около 1950 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1888 ст.

Отец: Векшин Пётр Фёдорович

Мать: Векшина Фелицата Яковлева

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Векшина Мария Григорьевна

Крещение
17.07.1888 ст.
Рождествено, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник Фёдор Васильевич Векшин
Упоминание
1905 ст.
Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Упоминание в "Исповедной росписи церквей сел Мышкинского уезда за 1905 год" с составом семьи.
Восприемник
27.04.1908 ст.
Рождествено, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник Векшина Василия Александровича

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