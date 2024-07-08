Векшин Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения14.07.1888 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1888 ст.
Отец: Векшин Пётр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
17.07.1888 ст.
Восприемник Фёдор Васильевич Векшин
Упоминание
1905 ст.
Упоминание в "Исповедной росписи церквей сел Мышкинского уезда за 1905 год" с составом семьи.
Восприемник
27.04.1908 ст.
Восприемник Векшина Василия Александровича