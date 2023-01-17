Ирина Дмитриева
Место рождения
Дата рождения03.05.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1852 ст.
Отец: Дмитрий Петров
Мать: Варвара Романова
Рождение ребёнка
19.10.1887 ст.
Дочь: Ямщикова Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Александров
Мунайка, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Александров
Смерть
Неизвестно