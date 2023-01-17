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Ирина Дмитриева

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Место рождения

Брюшли, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.05.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1852 ст.

Отец: Дмитрий Петров

Мать: Варвара Романова

Брюшли, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.10.1887 ст.

Дочь: Ямщикова Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Александров

Мунайка, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Александров

Смерть
Неизвестно
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