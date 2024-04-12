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Дедов Илья Иванов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Отец

Около 1728 г.р.

Мать

Около 1735 г.р.

Жена

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Дедов Иван Авдеев

Мать: Дедова Евдокия Сысоева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Упоминание
1767
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д.402 СФ Исповедные ведомости Коломенского уезда 1767г.
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Лукерья Ильина

Мать ребёнка: Дедова Анна Викулова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедова Анна Викулова

Смерть
1796
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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