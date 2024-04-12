Дедов Илья Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Дедов Иван Авдеев
Мать: Дедова Евдокия Сысоева
Упоминание
1767
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д.402 СФ Исповедные ведомости Коломенского уезда 1767г.
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Лукерья Ильина
Мать ребёнка: Дедова Анна Викулова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедова Анна Викулова
Смерть
1796
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино