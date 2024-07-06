Карпыч (Глот) Анна Давыдовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Карпыч (Глот) Анна Давыдовна

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Место рождения

д. Невзорово, Яцковичская волость, Стародубский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глот Давыд

Мать: не указана

д. Невзорово, Яцковичская волость, Стародубский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Приходько (Карпич) Ольга Семёновна

Отец ребёнка: Карпыч Симеон Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпыч Симеон Наумович

Рождение ребёнка
10.11.1914

Сын: Карпич Минай Семёнович

Отец ребёнка: Карпыч Симеон Наумович

д.Невзоров, Запад, Стародубский район, с/c Меленский
Смерть
Неизвестно
д. Занковка, Стародубский район, Брянская область
Похороны
Неизвестно
кладбище д.Занковка Стародубский район, Брянская область, РСФСР

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