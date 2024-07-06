Карпыч (Глот) Анна Давыдовна
Место рожденияд. Невзорово, Яцковичская волость, Стародубский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глот Давыд
Мать: не указана
д. Невзорово, Яцковичская волость, Стародубский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Приходько (Карпич) Ольга Семёновна
Отец ребёнка: Карпыч Симеон Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1914
Отец ребёнка: Карпыч Симеон Наумович
д.Невзоров, Запад, Стародубский район, с/c Меленский
Смерть
Неизвестно
д. Занковка, Стародубский район, Брянская область
Похороны
Неизвестно
кладбище д.Занковка Стародубский район, Брянская область, РСФСР