Каткова (Уздинская) Раиса Ароновна
Место рожденияг.Красноармейск Сталинской обл.
Дата рождения20.08.1926
Дата смерти22.03.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1926
г.Красноармейск Сталинской обл.
Рождение ребёнка
05.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Катков Рудольф Александрович
г. Кронштадт
Рождение ребёнка
15.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Катков Рудольф Александрович
г. Красноармейск МО
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.2023
г. Санкт-Петербург