Каткова (Уздинская) Раиса Ароновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каткова (Уздинская) Раиса Ароновна

Место рождения

г.Красноармейск Сталинской обл.

Дата рождения

20.08.1926

Дата смерти

22.03.2023

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1926

Отец: Уздинский Аарон Натанович

Мать: Уздинская Клара Абрамовна

г.Красноармейск Сталинской обл.
Рождение ребёнка
05.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катков Рудольф Александрович

г. Кронштадт
Рождение ребёнка
15.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катков Рудольф Александрович

г. Красноармейск МО
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катков Рудольф Александрович

Смерть
22.03.2023
г. Санкт-Петербург
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