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Спица Иулиян Георгиевич

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Место рождения

Леушены, Теленештский район

Дата рождения

16.07.1948

Дата смерти

13.06.2023

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1948

Отец: Спица (Spița) Георгий (Gheorghii) Дмитриевич

Мать: Спица (Spița) (Лисник (Lisnic)) Нина (Nina) Григорьевна

Леушены, Теленештский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.06.2023
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Похоронен на кладбище с. Зелёновка Ставропольского района Самарской обл.

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