Спица Иулиян Георгиевич
Место рождения
Дата рождения16.07.1948
Дата смерти13.06.2023
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1948
Отец: Спица (Spița) Георгий (Gheorghii) Дмитриевич
Мать: Спица (Spița) (Лисник (Lisnic)) Нина (Nina) Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.06.2023
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Похоронен на кладбище с. Зелёновка Ставропольского района Самарской обл.