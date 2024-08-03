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Гребенщиков Алексей Трофимович

Место рождения

Крынды, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.03.1864 ст.

Дата смерти

10.03.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1864 ст.

Отец: Гребенщиков Трофим Ефимович

Мать: Гребенщикова (Костенкова) Анастасия Михайловна

Крынды, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1882

Жена: Гребенщикова (Санникова) Анастасия Андреевна

Крынды, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.02.1891 ст.

Дочь: Зорина (Гребенщикова) Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Гребенщикова (Санникова) Анастасия Андреевна

Крынды, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.03.1918
Еленовский, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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