Гребенщиков Алексей Трофимович
Место рождения
Дата рождения13.03.1864 ст.
Дата смерти10.03.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1864 ст.
Бракосочетание
1882
Рождение ребёнка
23.02.1891 ст.
Дочь: Зорина (Гребенщикова) Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Гребенщикова (Санникова) Анастасия Андреевна
Смерть
10.03.1918
Еленовский, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)