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Симмуль Виктор Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1950

Дата смерти

24.02.2017

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1950

Отец: Симмуль Георгий Иванович

Мать: Симмуль Клавдия Тимофеевна

Рождение ребёнка
01.09.1971

Сын: Симмуль Андрей

Мать ребёнка: Любовь Вениаминовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Любовь Вениаминовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фишер Елена

Мать ребёнка: Любовь Вениаминовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь Вениаминовна

Смерть
24.02.2017
Причина смерти: Сердечный приступ
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