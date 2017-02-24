Симмуль Виктор Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1950
Дата смерти24.02.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1950
Рождение ребёнка
01.09.1971
Сын: Симмуль Андрей
Мать ребёнка: Любовь Вениаминовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Любовь Вениаминовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фишер Елена
Мать ребёнка: Любовь Вениаминовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь Вениаминовна
Смерть
24.02.2017
Причина смерти: Сердечный приступ