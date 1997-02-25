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Смолина Елизавета Александровна
Смолина Елизавета Александровна
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Древо
Место рождения
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Дата рождения
25.02.1997
Пол
Женский
Отец
Смолин Александр Александрович
1972 г.р.
Мать
Цыпцына Эльвира Александровна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1997
Отец:
Смолин Александр Александрович
Мать:
Цыпцына Эльвира Александровна
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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