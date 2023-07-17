Пискунова (Погодаева) Анна Аввакумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПискунова (Погодаева) Анна Аввакумовна

Пискунова (Погодаева) Анна Аввакумовна

Место рождения

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

21.09.1905

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1905

Отец: Погодаев Аввакум Степанович

Мать: Погодаева (Рысакова) Офимья Васильевна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискунов Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: Пискунов Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
20.01.?

Сын: Пискунов Пётр Георгиевич

Отец ребёнка: Пискунов Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
23.11.1932

Дочь: Скуратова Надежда Георгиевна

Отец ребёнка: Пискунов Георгий Васильевич

Смерть
1984

Мы используем куки для улучшения работы сайта.