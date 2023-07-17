Пискунова (Погодаева) Анна Аввакумовна
Место рождения
Дата рождения21.09.1905
Дата смерти1984
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискунов Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: Пискунов Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
20.01.?
Отец ребёнка: Пискунов Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
23.11.1932
Дочь: Скуратова Надежда Георгиевна
Отец ребёнка: Пискунов Георгий Васильевич
Смерть
1984